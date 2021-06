Nandez è legato dal Cagliari da un contratto in scadenza a giugno 2024. Presente una clausola risolutiva da 36 milioni di euro

Nandez al Leeds, operazione in chiusura. La notizia, che sta circolando in queste ore, non trova conferme nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it. Il jolly uruguaiano piace molto al Leeds, come la nostra redazione ha ben spiegato lo scorso 26 maggio, ma c’è ancora molto lavoro da fare per la definizione dell’affare. L’ottimo rapporto tra i due presidenti, Giulini e Radrizzani, che continuano a parlare di questa possibilità, può senz’altro favorire l’intesa che, ripetiamo, ancora non è stata raggiunta.

Nel mirino pure di Inter e Roma, il 25enne di Punta del Este è legato al Cagliari da un contratto in scadenza a giugno 2024 in cui è presente una clausola da 36 milioni di euro.