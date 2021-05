Calciomercato Cagliari, Nandez-Roma si raffredda: idea Leeds di Bielsa

Naithan Nandez è stato uno degli artefici della salvezza del Cagliari, ma potrebbe salutare in estate: sulle sue tracce è segnalato il Leeds di Bielsa

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il Cagliari, che ha annunciato la permanenza sulla panchina di Leonardo Semplici, si prepara alla prossima stagione. E potrebbe perdere uno dei pezzi pregiati della squadra, quel Naithan Nandez che è stato uno degli uomini più importanti nella rincorsa salvezza. Adattato al ruolo di esterno destro in un centrocampo a cinque, l’uruguaiano ha dimostrato tutte le sue qualità tattiche e di adattamento. E, mentre la pista Roma (con l’avvento di José Mourinho) si va sgonfiando, le voci sul futuro dell’ex calciatore del Boca Juniors portano dritte in Premier League.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Nainggolan-Cagliari | Conferma con lo scambio! I dettagli

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Leeds di Marcelo Bielsa ha messo gli occhi su Nandez. I rapporti tra i presidenti dei due club, Tommaso Giulini e Andrea Radrizzani, sono ottimi e, nonostante la presenza di una clausola rescissoria da 36 milioni di euro nel contratto, il massimo dirigente sardo è disposto ad ascoltare offerte interessanti e a trattare. Il calciatore è monitorato con attenzione dal ‘Loco’, che ha portato la squadra ad una tranquilla salvezza in Premier League, dopo la promozione conquistata nell’anno precedente. In questa stagione, Nandez ha accumulato trentaquattro presenze stagionali, condite da due gol in campionato e prestazioni decisamente oltre la sufficienza. Adesso, per lui, attenzione alle indiscrezioni di mercato.