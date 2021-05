Calciomercato Inter, Nainggolan-Cagliari | Conferma con lo scambio!

Cagliari al lavoro per trattenere Radja Nainggolan. Ipotesi di scambio con l’Inter: tutti i dettagli

Il Cagliari vuole trattenere Radja Nainggolan. Dopo la conquista della salvezza, il club sardo è al lavoro per la conferma del centrocampista di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito fino a fine stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Come riportato da ‘Tuttosport’, Giulini punta a spalmare l’importante ingaggio del belga su un contratto pluriennale. L’Inter, dal canto suo, potrebbe invece avanzare l’ipotesi di uno scambio con Riccardo Ladinetti. Il centrocampista classe 2000 si è messo in mostra in Serie C con la maglia dell’Olbia e piace ai nerazzurri. Sono dunque settimane già decisive per la permanenza a Cagliari di Nainggolan.