Calciomercato Roma, contatto col Cagliari per Nandez: promessa di Giulini

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, con Sarri e Allegri nel mirino, la Roma guarda anche a Nandez del Cagliari

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La Roma, reduce dalla sconfitta contro il Cagliari, si prepara alla rivoluzione. In primis, per quanto riguarda l’allenatore, con Maurizio Sarri balzato in pole position e con l’opzione Massimiliano Allegri da non scartare. Nuovi contatti con Fali Ramadani, che cura gli interesse dell’ex tecnico di Juventus e Napoli, sono stati certificati ieri dalla nostra redazione e, nella giornata di oggi, si è parlato sui quotidiani di una trattativa ormai alle battute finali, con il 62enne trainer toscano, ma nativo di Napoli, pronto a ripartire dopo un anno di stop seguente all’esonero subito da parte dei bianconeri nell’agosto dello scorso anno. Ma la società del gruppo Friedkin si guarda intorno anche per rinforzare la squadra, in particolare il centrocampo. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, torna di moda un nome già accostato ai giallorossi nelle scorse sessione di mercato: Nahitan Nandez. Il 25enne mediano argentino è uno dei protagonisti dello straordinario momento del Cagliari di Semplici, nonostante venga utilizzato fuori posizione.

LEGGI ANCHE>>>PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-ROMA: Diawara superficiale, Nandez ovunque

Tre vittorie consecutive, l’ultima proprio contro la Roma, hanno consentito ai rossoblu di agguantare Benevento e Torino (con due partite in meno) al quartultimo posto in classifica, riaprendo il discorso salvezza. Tornando a Nandez, c’è da registrare un contatto preliminare tra le società per parlare della questione con l’apertura del presidente Giulini ad una possibile trattativa. Nandez e il massimo dirigente dei sardi hanno stretto un patto d’acciaio: a salvezza acquisita, pronto il via libera per l’ex Boca Juniors, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 e con una clausola rescissoria pari a 37 milioni di euro. Nandez-Roma è una situazione da monitorare con attenzione nelle prossime settimane.