Calciomercato Roma, vicina la fumata bianca per Sarri: summit in vista

Calciomercato Roma, giallorossi avanti tutta su Sarri: nelle prossime ore incontro decisivo per il tecnico toscano

Finale di stagione in casa Roma con i giallorossi ormai concentrati solo sull’Europa League, come dimostrato dall’ennesimo passo falso in campionato contro il Cagliari. La doppia semifinale con il Manchester United vale una stagione, ma la società capitolina è già proiettata al futuro e, anche in caso di impresa, appare orientata a dire addio a Fonseca. In questo senso, oggi potrebbe essere una giornata fondamentale. La pista Sarri si fa sempre più concreta per la Roma.

Calciomercato Roma, Sarri sorpassa Allegri? Summit con Ramadani

Come raccontato ieri dalla redazione di Calciomercato.it, l’agente di Sarri, Ramadani, spinge per chiudere con la Roma. Nella sua ultima missione italiana, abbandonata la pista Napoli, dove è stato ma solo per incontrare i suoi assistiti e non il club azzurro. Potrebbe esserci, stando al ‘Corriere dello Sport’, un nuovo rendez-vous, questa volta con Thiago Pinto, ds giallorosso. I Friedkin si starebbero convincendo definitivamente, a fine stagione dovrebbe anche essere sciolto il nodo del contratto di Sarri con la Juventus (il tecnico ha diritto a una penale di 2,5 milioni in caso di mancato rinnovo). Il tecnico di Figline, da parte sua, sarebbe convinto dalla bontà della rosa, soltanto da ritoccare con qualche acquisto per ambire a grandi traguardi. Altro nodo da sciogliere è quello però legato ad Allegri, in bilico tra Juventus e Roma. In un domino che potrebbe coinvolgere anche Luciano Spalletti, la decisione definitiva del livornese sarà quella che sancirà il futuro della Roma e non solo. Il Tottenham resta una pista calda per Allegri ma anche per Sarri, la partita si gioca anche in Inghilterra.