Roma, il Tottenham pensa a Brendan Rodgers per la panchina: più chances per vedere Sarri in giallorosso

Il suo nome resta certamente uno dei più caldi per quanto riguarda il valzer delle panchine. Perché in Italia e in Europa la situazione si profila rovente, con tantissimi club che potrebbero cambiare la propria guida tecnica nel corso dell’estate. E Maurizio Sarri, insieme ad altri come Spalletti e Allegri, resta uno dei profili più appetibili per tante società italiane e non solo. Tra queste c’è la Roma, dove Sarri resta una pista particolarmente calda. E alla luce di quanto riportato in Inghilterra, le chances di vedere l’allenatore toscano in giallorosso nella prossima stagione potrebbero sensibilmente aumentare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Roma, il Tottenham vuole Rodgers

Sulle tracce di Sarri come vi abbiamo raccontato c’è anche il Tottenham, ma anche i londinesi seguono altri profili. Uno di questi è quello di Brendan Rodgers, tecnico nordirlandese del Leicester, che potrebbe portare le ‘Foxes’ a conquistare un posto in Champions League. Secondo il ‘Sun’, l’ex allenatore del Liverpool sarebbe il principale candidato per succedere a José Mourinho.

Il tabloid britannico sottolinea come il patron Levy sia un grande estimatore di Rodgers che provò a convincere già nel 2012 a sposare il progetto ‘Spurs’. Il problema maggiore è che il tecnico è sotto contratto con il Leicester sino al 2025. Un contratto dunque molto lungo, che potrebbe complicare e non poco le cose. Sarri resta dunque in corsa, ma se Levy davvero dovesse provare un all-in per Rodgers, allora il tecnico toscano potrebbe sensibilmente avvicinarsi alla panchina della Roma.