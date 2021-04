Roma, per la panchina si fa sempre più calda l’ipotesi Sarri: pressing da parte dell’agente Fali Ramadani

Nonostante la Roma sia pienamente in corsa per la conquista dell’Europa League, appare difficile che Paulo Fonseca possa restare alla guida della Roma anche nella prossima stagione. L’allenatore lusitano continua comunque il suo percorso, con l’obiettivo che resta quello di vincere il prestigioso trofeo europeo. Intanto però in casa Roma si guarda con attenzione a Maurizio Sarri. Il tecnico è uno dei tanti nomi con Allegri e Spalletti al centro di quello che si prospetta essere un valzer delle panchine, con tantissimi club coinvolti, dal Napoli alla Roma stessa, passando per la Fiorentina. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Per quanto riguarda Sarri attenzione però alla forte concorrenza del Tottenham, che sta seriamente pensando al tecnico italiano. Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe lui il primo nome sul taccuino di Tiago Pinto, che aveva pensato anche ad altri due tecnici portoghesi: Sergio Conceicao e Ruben Amorim. Fali Ramadani è in Italia in questi giorni e sarà anche a Napoli per parlare dei suoi assistiti, ma ci sarà certamente anche Sarri al centro dei colloqui con i vari club. Pinto e Ramadani si sarebbero incontrati già in un paio di circostanze e la situazione resta molto calda. Il tecnico dovrà però risolvere il nodo Juventus, a cui è ancora legato da un contratto che prevede un’opzione di rinnovo a meno che il club non paghi una penale da 2,5 milioni. Molto probabile però che la società bianconera e l’allenatore trovino una soluzione.