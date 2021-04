Rimasto senza panchina dopo l’esperienza con la Fiorentina, Vincenzo Montella rivela il sogno di voler tornare alla Roma

Tornare lì dove tutto è partito. E’ il sogno di Vincenzo Montella, che dopo l’esonero con la Fiorentina nel dicembre 2019 ha vissuto oltre un anno senza panchina. Il tecnico campano si dice però pronto a tornare al lavoro, con un sogno: tornare alla Roma, che lo ha lanciato per la prima volta come tecnico. Ex allenatore prima dei giovanissimi e poi della prima squadra giallorossa nel febbraio 2011 dopo le dimissioni di Claudio Ranieri, Montella ha viaggiato da Catania a Milano e da Firenze a Siviglia. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, Montella: “Non è tardi per riprovarci”

In un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, il tecnico ha aperto le porte ad un ritorno in giallorosso. “E’ parte di me, ci ho giocato, vinto e allenato. Magari non è tardi per riprovarci. Nel 2012 mi sentivo allenatore della Roma e poi scelsero Zeman, ci furono divergenze in quell’occasione, ma per fortuna mi chiamò subito la Fiorentina”. Montella dunque non si nasconde e spera in una chiamata futura, anche se sottolinea: “Io non mi candido”. Nel frattempo i giallorossi possono puntare all’Europa League: secondo Montella la sfida contro il Manchester United si giocherà alla pari.

L’allenatore ha parlato anche di altre esperienze in carriera, dal Milan alla Fiorentina-bis. “Commisso ha voglia, ma deve fare esperienza. Se io guidassi una società sosterrei l’allenatore sino alla fine e in caso di cambio ne prenderei un altro con le stesse caratteristiche. Alla Roma, al Milan e alla Fiorentina non sono evidentemente stato bravo a gestire certe situazioni, non prestando attenzione ai rapporti interni”. Nell’immediato però il tecnico non esclude un’ipotesi estera: l’obiettivo è sposare un progetto di una squadra in cerca di una precisa identità.