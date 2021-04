Dopo la sfida contro l’Atalanta di ieri la Roma è tornata ad allenarsi: le ultime sugli infortunati. Il punto della situazione

La Roma è reduce dal pareggio casalingo contro l’Atalanta ottenuto ieri all’Olimpico per 1-1 in virtù di una rete dalla distanza di Bryan Cristante. Oggi i giallorossi sono già tornati al lavoro in vista del prossimo turno di Serie A, e arrivano notizie incoraggianti per Fonseca dall’infermeria. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il tecnico portoghese recupera in un colpo solo Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola che hanno lavorato tutti in gruppo. Lavoro individuale invece per Pedro