Pagelle e tabellino di Roma-Atalanta, match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A TIM

Roma

Pau Lopez 6,5: per un momento gli arrivano dappertutto, lui respinge e ringrazia la poca precisione degli avversari. Nulla può sul gol.

Mancini 6: in visibile difficoltà, va un po’ troppo a spasso e non riesce a trovare i suoi riferimenti.

Cristante 6,5: sulla carta parte centrale, ma poi si sposta a centrocampo per provare ad alzare un po’ il pressing. Continua a sbagliare parecchi palloni, non sempre per colpa sua. Però la musica è sempre stonata. Accorda la chitarra con la staffilata pazzesca che firma il pareggio. La rivincita di Cristante.

Ibanez 5: parte discretamente, poi finisce nel marasma in cui se li vede arrivare da tutte le parti. Qualche toppa la mette, ma anche lui può poco e poi si prende un sospiro di sollievo. Finisce espulso.

Karsdorp 5: gioca bassissimo, fa il terzo poi il terzino, ma con risultati non eccelsi. Sbaglia anche lui qualche pallone di troppo in uscita, Gosens se lo mangia.

Villar 4: una delle prestazioni peggiori dell’anno. Ok l’avversario, ma è l’atteggiamento a sembrare sbagliato. Sempre in ritardo, a rincorrere, fare fallo, imposta male e perde un pallone sanguinoso in area. Male. Dal 76′ Perez 6: a un passo dal 2-1, Gollini glielo nega.

Veretout 6: povero, da lui l’impegno non manca mai. Ci prova e ci riprova, si affanna contro un centrocampo che domina in lungo e largo. Fa la mezzala, si allarga per provare a dare manforte a Calafiori, anche lui è in ritardo ma non molla mai.

Calafiori 5: Maehle se lo mangia a colazione. Anzi, come aperitivo visto l’orario. In apprensione totale. Dal 45′ Peres 5: doppio aperitivo, stasera Maehle è a posto con la cena.

Pellegrini 6,5: è l’unico che un po’ ci prova, cerca di costruire e pulire palloni in uscita dalla difesa. Conduce qualche buona ripartenza, ma l’azione non viene mai accompagnata. Nella ripresa continua a crescere, soprattutto in una giocata buonissima con cui serve un cioccolatino a Dzeko. L’ultimo a mollare.

Mkhitaryan 5: un fantasma. Probabilmente le condizioni non ci sono, si vede qualche sprazzo come nella ripresa con una bella giocata. Poco altro. Dall’85’ Mayoral sv

Dzeko 6: continuamente in mezzo al traffico, di testa fa fatica perché deve duellare con due avversari ed è quasi sempre da solo. Poi negli ultimi 20 minuti sale in cattedra, con un paio di giocate di alta scuola, ha pure la chance del 2-1.