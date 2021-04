Roma-Atalanta, Fonseca: "Non abbiamo avuto tanti problemi"

Paulo Fonseca ha commentato l’1-1 contro l’Atalanta in rimonta grazie al gol di Cristante dopo l’espulsione di Gosens

Un punto e una prestazione che soddisfa Paulo Fonseca, quella arrivata stasera nel big match contro l’Atalanta. I giallorossi hanno sofferto parecchio, trovando nuova linfa con il rosso a Gosens, anche se il portoghese la vede diversamente: “Non sono d’accordo. Non è facile affrontare l’Atalanta, ne ha vinte 9 delle ultime 10. Abbiamo fatto una partita di rischio, pressandoli alti. Abbiamo avuto problemi in contropiede e nella marcaura preventiva. Abbiamo avuto occasioni per segnare, nel secondo tempo abbiamo cambiato, anche prima dell’espulsione avevamo fatto meglio. Nell’organizzazione difensiva non abbiamo avuto tanti problemi.

Roma-Atalanta, Fonseca: “Il risultato è giusto”

La Roma ha giocato spesso lungo su Dzeko: “Mai ho visto una squadra giocare contro l’Atalanta con questi rischi. Noi abbiamo deciso di giocare lungo quando ci hanno pressato in costruzione, in determinati momenti abbiamo giocato con Dzeko perché sarebbe stato troppo rischioso. Abbiamo capito che in determinati momenti non si può rischiare troppo, a differenza del match col Bologna. I nostri problemi sono stati sempre nei contropiedi e nelle marcature preventive, dopo aver perso palla non siamo stati forti nel reagire”.

Un pareggio che dà fiducia per Manchester: “C’è la partita col Cagliari che vogliamo vincere. La squadra ha dato segnali positivi, giocare contro l’Atalanta non è facile ma abbiamo fatto una buona partita con buon carattere, buon atteggiamento. Sono segnali positivi. Nel finale abbiamo avuto occasioni per fare il secondo gol, ma devo essere onesto perché l’Atalanta nel primo tempo ha avuto tante occasioni. Per me il risultato è giusto“.