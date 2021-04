Napoli-Lazio, Di Bello nel mirino

Tante le critiche ricevute dall’arbitro Marco Di Bello per la decisione di assegnare il calcio di rigore al Napoli

Terminato da poco il primo tempo tra Napoli e Lazio, tante sono state le decisioni dell’arbitro Di Bello che sono state argomento di discussione. Nello specifico, il rigore assegnato ai partenopei per il fallo di Milinkovic-Savic su Manolas. Necessario l’intervento del VAR, anche se il direttore di gara ha ricevuto diverse critiche per la decisione presa. I tifosi sui social, infatti, si sono ‘sfogati’, sottolineando che il rigore è “inventato”.

Napoli-Lazio, critiche a Di Bello

Non solo, alcuni tifosi con dei tweet hanno anche messo in evidenza che la gamba alta sulla testa di Manolas non era da calcio di rigore, a differenza di quello per la squadra biancoceleste. Sul successivo contropiede, infatti, Hysaj ha steso Lazzari davanti ad Alex Meret. Di Bello riguardando l’azione al VAR ha valutato falloso prima l’episodio di Milinkovic-Savic.

Il rigore per il Napoli non c’era per questo motivo ⬇️ quello per la Lazio era netto. Arbitraggio vergognoso. Non ha azzeccato una cosa #DiBello. Da radiare. pic.twitter.com/OGmokMfGxG — Sergej 🎖 (@Sergej_021) April 22, 2021