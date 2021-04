Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il contratto col Milan in scadenza a giugno. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla società rossonera

La notizia nell’aria da giorni adesso è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il contratto col Milan, in scadenza fra soli due mesi, per un’altra stagione, ovvero fino a giugno 2022. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Moncalvo: “Agnelli da cacciare a calci nel sedere”

Ecco la nota ufficiale del club rossonero: “AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione”.