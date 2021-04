Nuovi contatti tra l’entourage di Sarri e la Roma: si spinge per chiudere, ma il club giallorosso aspetta ancora Allegri

Come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore, Fali Ramadani è stato in Italia. Dopo aver completato la sua visita è ritornato nella sua residenza spagnola. Le ultime ore nel nostro paese sono state trascorse a Napoli: nel capoluogo partenopeo, però, ha incontrato i suoi assistiti (Koulibaly, Maksimovic e Demme), non il club azzurro: un’ulteriore conferma che un altro assistito di Ramadani, ovvero Maurizio Sarri, non è sponsorizzato dall’agente in ottica azzurra. Nel quartier generale di Milano, invece, si è pensato e parlato tanto della capitale.

Il desiderio di Ramadani è quello di chiudere con la Roma. Sarri considera la rosa giallorossa già pronta per le sue esigenze, manca solo qualcosa in difesa, come ha dimostrato la gara con il Cagliari ad ulteriore conferma. La Roma più di Arsenal e Tottenham: durante la permanenza italiana di Ramadani, ci sono stati nuovi contatti, nuovi aggiornamenti, nuovi e forti avvicinamenti. Il business, però, non è chiuso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Roma-Sarri, si aspetta la risposta di Allegri

Cosa manca per il sì tra Sarri e la Roma? Massimiliano Allegri. L’intreccio Sarri-Allegri (che, in qualche modo, può coinvolgere anche Luciano Spalletti) lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi (qui per approfondire). Da quanto trapela, Allegri, nel mirino del Tottenham e di altre società straniere, non ha ancora sciolto le riserve. Ma è chiaro che una sua risposta negativa, spianerebbe la strada per Sarri.

