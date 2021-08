Calciomercato Inter, “nessuna possibilità”: Lukaku allontana il colpo

L’Inter ha provato il colpo senza però trovare terreno fertile: colpa anche del trasferimento di Lukaku al Chelsea, i dettagli

Dzeko c’è, come Dumfries ma il mercato dell’Inter non è ancora chiuso in entrata. Marotta vuole regalare un altro attaccante ad Inzaghi e i nomi non mancano. Da Duvan Zapata, con gli agenti attesi in Italia, a Correa e Lorenzo Insigne. Tra i possibili obiettivi dei nerazzurri ci sarebbe anche Timo Werner, attaccante tedesco del Chelsea che in molti davano in partenza dopo l’arrivo a Londra di Lukaku.

I dirigenti dell’Inter avrebbero fatto un tentativo per il calciatore trovando però la porta chiusa: “Nessuna possibilità” scrive su Twitter Florian Plettenberg di ‘Sport1’ raccontando la volontà del calciatore di giocarsi le sue carte nella squadra di Tuchel. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Werner ha deciso: vuole restare al Chelsea

La volontà di Werner, secondo quanto riferisce il giornalista, è di restare al Chelsea e giocarsi le sue possibilità. L’arrivo di Lukaku non lo scoraggia anche è visto come un’opportunità: con il belga al centro dell’attacco, il tedesco potrebbe essere impiegato nella sua posizione preferita, dietro la punta centrale. Così, anche se l’Inter ha chiesto informazioni su di lui, Werner resterà al Chelsea. Decisione presa.