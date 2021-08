Il futuro di Dusan Vlahovic interessa da vicino anche Inter, Juventus e Milan, anche se non per forza nell’immediato

Subito protagonista con una doppietta in Coppa Italia contro il Cosenza, Dusan Vlahovic ha dimostrato di non subire troppo le pressioni del calciomercato. Inizialmente propenso al rinnovo con la Fiorentina, l’attaccante serbo è divenuto oggetto di un interesse molto forte da parte di diversi club europei. L’Inter, la Juventus e il Milan continuano a seguirlo (chi per l’immediato, chi in ottica futura), ma la proposta più concreta è arrivata dall’Atletico Madrid, che si è spinto fino a 60 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra che Commisso non ritiene ancora sufficiente per privarsi del suo bomber.

Ad oggi, i colchoneros non prevedono rilanci immediati, fornendo così un eventuale assist alle squadre italiane e al Tottenham, pronto ad investire pesante su di lui in caso di partenza di Kane. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano la virata decisa dell’Atletico su Matehus Cunha. Club iberico ed Hertha Berlino sono pronti ad imbastire un’operazione da 30-35 milioni di euro e nel corso della prossima settimana sono in programma nuovi colloqui per tentare di trovare un accordo.