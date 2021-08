Calciomercato, Vlahovic in bilico | Pronta l’alternativa

Dusan Vlahovic è l’uomo del momento: il centravanti della Fiorentina è finito nel mirino dell’Atletico Madrid

E’ in corso una trattativa tra l’Atletico Madrid e la Fiorentina per Dusan Vlahovic, centravanti viola che coi suoi gol ha salvato la sua squadra la scorsa stagione. Il serbo si è guadagnato l’attenzione delle big della Serie A: dalla Juventus all’Inter, passando per il Milan. Ma le richieste di Commisso sono abbastanza alte. I Colchoneros avrebbero avanzato un’offerta da 60 milioni di euro più bonus, che almeno per il momento non convince la Fiorentina, che si priverebbe del suo miglior giocatore dopo una stagione di basso livello.

Vlahovic, l’Atletico Madrid valuta Cunha come alternativa

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, l’Atletico Madrid inizia a guardarsi intorno alla ricerca di alternative. Non vuole andare per le lunghe con Vlahovic e sta valutando di puntare su Matheus Cunha, attualmente all’Hertha Berlino e vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il Brasile. Un anno fa era stato anche accostato all’Inter. Vlahovic, dunque, potrebbe restare alla Fiorentina con le italiane che continuerebbero a seguirlo. C’è, però, anche la pista che lo porta al Tottenham, in attesa di capire cosa succederà con Harry Kane.