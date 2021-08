FOTO E VIDEO CM.IT | Roma, l’arrivo di Abraham in Italia

Arrivato in Italia il nuovo centravanti della Roma, Tammy Abraham, che svolgerà le visite mediche a Villa Stuart

🔥 Tifosi in delirio per l’arrivo del bomber nella Capitale pic.twitter.com/4uJOhJiUqh — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 15, 2021

La Roma ha il suo nuovo centravanti. Dopo la cessione di Edin Dzeko, i giallorossi hanno piazzato l’offensiva per assicurarsi Tammy Abraham dal Chelsea per 40 milioni di euro. I Blues hanno anche inserito un diritto di recompra per una cifra molto alta. Ieri vi avevamo raccontato che il centravanti inglese era atteso in Italia e così è stato. E’ infatti all’aeroporto alle 13:00 e a partire dalle 14:00 sono in programma le visite mediche a Villa Stuart.