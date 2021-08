La Roma piazza il colpo in entrata: Josè Mourinho è pronto ad accogliere Tammy Abraham, atteso in Italia

Tammy Abraham alla Roma, operazione ormai fatta. L’attaccante inglese ha detto sì alla società giallorossa ed è pronto a sbarcare in Italia. Come raccontato da Calciomercato.it, la svolta è arrivata con l’accordo per una cifra di 40 milioni più bonus con il Chelsea che ha inserito anche un diritto di recompra non immediato per una cifra molto alta. Abraham percepirà un ingaggio da cinque milioni di euro.

Il calciatore è atteso domani nella Capitale con la società capitolina che sta organizzando le visite mediche. Ceduto Dzeko all’Inter, Mourinho è pronto ad accogliere il nuovo bomber: Abraham ha detto sì ed ora è pronto ad arrivare a Roma.