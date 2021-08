Il Milan sta lavorando per portare in rossonero Alessandro Florenzi. La trattativa ha subito una frenata ed è in stallo motivo per cui sta nascendo un’idea di scambio

Situazione di stallo tra Milan e Roma per Alessandro Florenzi, obiettivo sulla corsia di destra del club meneghino che punta ad inserire nella rosa di Pioli un nuovo terzino. Il campione d’Europa è in cima alla lista, ma si è venuta a creare distanza tra le parti in causa soprattutto dal punto di vista della formula. I giallorossi infatti vogliono monetizzare l’addio di Florenzi, mentre i rossoneri vorrebbero chiudere un affare low cost. Le trattative comunque riprenderanno a breve per cercare una quadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, scambio per Florenzi: spunta Conti

Intanto secondo quanto sottolineato da ‘Il Romanista’, il Milan potrebbe offrire alla Roma uno scambio alla pari con Andrea Conti, reduce da un prestito non esaltante al Parma. La compagine capitolina non è convinta dell’operazione, e vorrebbe piuttosto una cessione di Florenzi, o al limite un prestito con obbligo di riscatto per avere garanzie di incasso.