La Roma punta dritto su Tammy Abraham per potenziare il proprio attacco dopo l’addio di Edin Dzeko. Cifre e possibile clausola nell’affare col Chelsea

Stando a quanto riferito nelle scorse ore da Calciomercato.it, cresce la fiducia nell’ambiente romanista per Tammy Abraham, attaccante inglese finito nel mirino di Tiago Pinto come erede di Edin Dzeko al centro dell’attacco. I contatti con il Chelsea e con l’entourage del ragazzo sono continui e sale l’ottimismo relativo alla chiusura dell’affare in senso positivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il club capitolino ha raggiunto un’intesa con la società britannica sulla base di 40 milioni di euro più bonus, di cui cinque subito e la restante parte a rate. Come evidenziato dalla nostra redazione le parti ormai sono vicinissime e lo stesso Abraham viaggia verso un contratto da ben 5 milioni di euro a stagione. Il Chelsea dal canto suo però inserirà nell’accordo anche una clausola di recompra per non perdere totalmente il controllo su Abraham, che intanto dovrebbe essere il fulcro dell’attacco di Mourinho.