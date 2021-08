Dopo l’accordo trovato con il Chelsea, la Roma sta provando a convincere Abraham, corteggiato anche dall’Arsenal

Tiago Pinto non molla la presa su Tammy Abraham e inizia a intravedere qualche margine importante. Dopo gli incontri di ieri e di questa mattina, la posizione dell’attaccante inglese sembra meno granitica in merito ad una preferenza accordata all’Arsenal. Una prima apertura che aggiunge un altro tassello importante, nell’ambito di un accordo già trovato tra Chelsea e Roma. L’operazione a titolo definitivo, se dovesse andare in porto, porterebbe nelle casse londinesi 40-45 milioni di euro nei prossimi anni.

La dirigenza giallorossa ha, dunque, incassato un segnale importante, ma non ancora sufficiente per giustificare un ottimismo totale. I Gunners restano infatti un competitor molto concreto e l’apertura ottenuta non ha certo prodotto un accordo tra giocatore e giallorossi. Nessuna marcia indietro da parte della Roma, che ha nel 23enne inglese il principale obiettivo, nonostante stia vagliando anche le alternative Azmoun, Cunha, Lacazette e Iheanacho per non farsi cogliere impreparata.