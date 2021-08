La Roma salutato Dzeko punta a trovare un nuovo centravanti. Nel mirino Tammy Abraham che piace anche in Premier: le condizioni per l’affare

Si è ormai innescato il famigerato valzer delle punte in giro per l’Europa. Effetto domino dall’approdo di Lukaku al Chelsea che spingerà naturalmente Tammy Abraham a trovare una nuova sistemazione, che potrebbe essere proprio in Serie A. Anche la Roma d’altro canto deve trovare un nuovo centravanti visto l’addio di Dzeko proprio in direzione Milano che ha lasciato un vuoto importante da colmare al centro del nuovo attacco di Josè Mourinho. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Roma, Abraham nel mirino: le cifre dell’affare

Tra gli obiettivi giallorossi c’è proprio Abraham, giovane attaccante inglese che va a caccia di maggiore continuità dopo una seconda parte di stagione da comprimario alla corte di Tuchel. Tiago Pinto è partito per Londra e Chelsea e Roma sono allineate su un affare a titolo definitivo a 40-45 milioni di euro pagabili in più anni per l’eventuale passaggio del centravanti nella capitale. Il giocatore però risponderà dopo la Supercoppa europea in programma questa sera contro il Villarreal. Abraham preferisce l’Arsenal, ma non chiude alla Roma.