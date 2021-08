Calciomercato Roma, Tiago Pinto a Londra | Si insiste per Abraham

La Roma insiste per Abrahm in questa fase di calciomercato, Tiago Pinto vola a Londra per chiudere l’affare col Chelsea

Contatti costanti per Abraham. La Roma prova a sbloccare l’affare per il talento del Chelsea, che ha ancora in testa l’opzione Arsenal. Tiago Pinto insiste e prova dunque l’accelerata decisiva: come riporta ‘The Athletic UK’, infatti, il dirigente giallorosso sarebbe atteso a Londra nelle prossime 48 ore per trovare l’accordo. Il giocatore, dal canto suo, pur avendo già parlato con Mourinho, resterebbe indeciso, ma la Roma attende una decisione entro il fine settimana.

Tra Roma e Chelsea manca ancora l’accordo totale sul cartellino di Abraham. I giallorossi, considerando la grande stima nel giovane bomber, potrebbero anche decidre di acquistarlo a titolo definitivo.