Calciomercato Roma, nuovo incontro per Abraham

Abraham è la prima scelta della Roma, già d’accordo con il Chelsea, si lavora per convincere l’attaccante

La Roma ha scelto Abraham, ma Abraham non ha scelto la Roma. Almeno per ora. La spedizione di Tiago Pinto a Londra non ha ancora prodotto i frutti sperati. Forte di un accordo già raggiunto con il Chelsea da 40-45 milioni di euro, il general manager giallorosso spera di convincere il ragazzo a sposare il progetto romanista. Il 23enne preferirebbe restare a Londra, sponda Arsenal, ma è molto affascinato dalla figura di José Mourinho, sceso in campo in prima persona per abbracciare il prima possibile il nuovo numero nove.

L’opera di convincimento non è ancora andata a dama, ma il club capitolino non ha intenzione di mollare la presa e ha in programma un nuovo incontro nelle prossime ore. I ‘Gunners’, dal canto loro, non hanno ancora trovato un acquirente per Alexandre Lacazette ed è difficile ipotizzare un affondo ufficiale con il Chelsea prima della cessione dell’attaccante francese, accostato anche a giallorossi e Inter nelle scorse settimane.