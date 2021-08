Inter a caccia di rinforzi in attacco dopo il colpo Dzeko: la prima scelta di Simone Inzaghi sarebbe Joaquin Correa

Dopo l’approdo a Milano di Edin Dzeko, l’Inter non si accontenta e punta ad un nuovo attaccante. Uno dei nomi più caldi è quello di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano piace molto alla dirigenza nerazzurra e i suoi agenti saranno prossimamente in Italia per fare un punto con lui e con l’Atalanta. Il preferito di Simone Inzaghi sarebbe però un altro, quel Joaquin Correa che il tecnico piacentino ben conosce avendolo avuto a disposizione alla Lazio.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, blindato il talento nerazzurro

Stando infatti a quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, Correa, con Calciomercato.it che aveva sottolineato come i nerazzurri insidiassero i club inglesi per l’argentino, sarebbe la prima scelta dell’allenatore nerazzurro. Sarebbe lui il nome più vicino all’Inter. L’allenatore nerazzurro si sarebbe impuntato sul nome dell’argentino. Inzaghi gli vorrebbe cucire addosso un ruolo in nerazzurro come quello che si è costruito in biancoceleste e starebbe premendo con i dirigenti affinché portino la trattativa a termine. Nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata dell’Inter per lo stesso Correa, che dal canto suo si è già esposto con la Lazio circa la sua volontà di trasferirsi a Milano. Il club capitolino però non molla e continua a chiedere più di 40 milioni di euro per il cartellino.