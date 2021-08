CM.IT | Zapata, accordo con l’Inter: agenti in arrivo, ora dipende dai club

Gli agenti di Zapata in arrivo in Italia nei prossimi giorni: c’è l’accordo con l’Inter, l’affare dipende da nerazzurri e Atalanta

Duvan Zapata attende. L’Inter lo ha scelto come secondo sostituto di Romelu Lukaku insieme ad Edin Dzeko, ma la trattativa tra le società per portarlo a Milano, di fatto, non è ancora partita. Nei prossimi giorni, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, gli agenti del colombiano saranno in Italia per fare un punto della situazione col giocatore e con l’Atalanta.

Calciomercato Inter, le ultime su Zapata: agenti in Italia

Tra la punta e l’Inter un accordo di massima è già stato trovato, mentre la trattativa tra i club è ancora tutta da definire. Proprio per questo, dunque, Beppe Marotta spinge anche sul fronte Correa con la Lazio, un’altra opzione (ovviamente) molto gradita da mister Simone Inzaghi.

I milanesi lavoreranno su più tavoli, ma a inizio settimana tenteranno di accelerare per l’ex Napoli, profilo perfetto per sostituire il belga e completare l’attacco. Saranno giorni caldissimi per i nerazzurri.