Il mercato di queste settimane si sta infiammando sempre di più, creando una sorta di effetto domino dopo un paio di mesi di calma piatta. In particolare si è accesa l’Inter che ha ceduto a fronte di ben 115 milioni di euro Romelu Lukaku, ritrovandosi con l’arduo compito di rinforzare pesantemente l’attacco. Dopo Dzeko i nerazzurri vanno a caccia anche di una seconda punta, ed oltre a Correa è spuntato nei giorni scorsi il profilo di Lorenzo Insigne, ancor senza rinnovo col Napoli e in scadenza contrattuale a giugno 2022. L’arrivo nei giorni scorsi di Vincenzo Pisacane all’albergo degli azzurri di Rivisondoli non ha sbloccato la situazione legata al prolungamento del nazionale azzurro che piacerebbe anche ad Atletico Madrid e l’Arsenal. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Insigne nel mirino: accordo a zero

In Italia è l’Inter ad avere gli occhi fissi su Insigne con tanto di piano B pronto qualora non si concludesse nulla questa estate. L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ evidenzia come dal prossimo gennaio i nerazzurri potrebbero effettuare un negoziato diretto con il capitano del Napoli con il quale ci sarebbe già un’intesa da sette milioni di euro alla firma e ventiquattro milioni netti ad Insigne per il successivo quadriennio, a cui aggiungere anche la disponibilità dei diritti d’immagine. Una sorta di accordo nel caso in cui il Napoli non riuscisse a trovare la quadra per il rinnovo.