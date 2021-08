Calciomercato Juventus e Inter, c’è il rilancio | Sessanta milioni per il talento

Vlahovic potrebbe andare all’estero: sta per arrivare l’offerta che sposterebbe la volontà di Commisso verso la cessione

L’Atletico Madrid ha individuato in Dusan Vlahovic l’innesto più adatto per rinforzare il reparto offensivo, dopo aver acquistato a titolo definitivo Rodrigo De Paul dall’Udinese, riporta ‘SkySport’. Un affare dalle cifre molto alte, per il quale conterà molto anche la volontà del giocatore stesso, al momento al centro del progetto avviato da Italiano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

I Colchoneros sarebbero pronti a formulare un’offerta da 70 milioni di euro, complessiva di bonus, che però potrebbe non bastare. La proposta va presentata a Commisso, che dovrà decidere in che modo rispondere, essendo il presidente il destinatario di tutte queste offerte. Ancora in ballo la questione del rinnovo da parte della Fiorentina, che complica la situazione per i gigliati, che avrebbero in questa sessione di mercato l’ultima grande occasione per cedere a prezzo pieno l’attaccante.

Stando a quanto riportato sempre da ‘SkySport’, la Fiorentina si sarebbe anche mossa, nel frattempo, per sentire l’entourage di Scamacca, che potrebbe essere, in caso di partenza del serbo, il giocatore scelto per il progetto di Italiano.