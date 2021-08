Calciomercato Juventus, accordo Pjanic | Ma così salta tutto

Alla Juventus vorrebbero acquistare nuovamente Miralem Pjanic, ma le cose potrebbero non andare come previsto

La Juventus è al lavoro per l’acquisto del famoso centrocampista che tanto desidera Massimiliano Allegri. Nel mirino c’è sempre Manuel Locatelli, ma da tempo si parla del ritorno di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è andato via l’anno scorso nell’ambito dello scambio con Arthur, ma al Barcellona ha vissuto forse la peggior stagione della sua carriera. Non rientra nei piani del club e di Koeman e desidera andar via, magari tornando proprio a Torino. Ma l’esito positivo della trattativa dipende da un fattore determinante.

Juventus, senza la cessione di Ramsey salta Pjanic

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, la Juventus e il Barcellona hanno raggiunto un accordo per Pjanic, che tornerebbe in bianconero dopo un anno. La trattativa si concretizzerebbe in prestito, col bosniaco entusiasta di ritrovare Allegri. Ma le cose potrebbero non andar così. Infatti, prima di riaccogliere Pjanic, la Juve dovrebbe formalizzare la cessione di Aaron Ramsey. Complicato, almeno per il momento, visti i 7 milioni di euro d’ingaggio. Ecco perché potrebbe saltare tutto.