Bernardo Silva vuole lasciare il Manchester City. Continuano ad arrivare conferme su questa notizia. Ipotesi Barcellona e Arsenal da scartare, per il portoghese, accostato anche alla Juventus

Arrivano solo conferme, Bernardo Silva vuole lasciare il Manchester City. La notizia lanciata in Inghilterra, è stata ripresa dal giornalista portoghese Felipe Dias, che parlando a ‘Transfer Talk’, ha affermato che la volontà del calciatore era quella di trasferirsi al Barcellona. Un desiderio, che però, difficilmente si realizzerà viste le difficoltà economiche, di cui vi abbiamo parlato in questi giorni, che hanno portato alla rottura con Lionel Messi.

Per Bernardo Silva si sarebbe così fatto avanti l’Arsenal, meta, al momento, non gradita. E’ difficile dunque capire dove potrà giocare il portoghese: attenzione così alla possibilità Juventus, squadra a cui è stato accostato nei giorni scorsi. La pista per Bernardo potrebbe diventare concreta, soprattutto se i bianconeri dovessero rompere con Dybala. Con l’argentino non c’è ancora l’accordo ma, come raccontato, sabato si terrà un nuovo summit tra il suo entourage e i bianconeri. Un summit che dirà molto del futuro dell’ex Palermo.