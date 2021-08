Da Paulo Dybala a Marcelo Brozovic passando per Lorenzo Pellegrini, Insigne e molti altri: i giocatori in scadenza di contratto nel 2022 destano preoccupazioni

La sessione estiva di calciomercato inizia davvero a prendere forma in maniera consistente. L’Inter di Simone Inzaghi, che aveva già perso Achraf Hakimi, ha salutato anche Romelu Lukaku, mentre la Juventus di Max Allegri continua a lavorare sul centrocampo con Manuel Locatelli e Miralem Pjanic che restano i veri obiettivi per rinforzare la rosa della Vecchia Signora. C’è però una questione che attraversa tutte le grandi del campionato italiano di Serie A ed è quella dei rinnovi dei contratti dei giocatori in scadenza nel 2022, prolungamenti spinosi e complicati che potrebbero mettere in seria difficoltà le società che dovranno affrontarli. Dal futuro di Paulo Dybala a quello di Lorenzo Pellegrini, passando per Marcelo Brozovic e Kessie: le ultime di calciomercato sui giocatori in scadenza nel 2022

Calciomercato, nuova idea Insigne-Inter. Dybala, giorni caldissimi

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un possibile approdo di Lorenzo Insigne, stella e capitano del Napoli di Luciano Spalletti, all’Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha avuto contatti con l’entourage del giocatore, ma al momento non ci sono state proposte avanzate dalla Beneamata alla società azzurra. Diverso il discorso legato al futuro di Paulo Dybala con la maglia della Juventus di Massimiliano Allegri. Al momento i dialoghi sul rinnovo del contratto del giocatore argentino sono in una fase di stallo, ma dopodomani è previsto un nuovo appuntamento per sbloccare la situazione intorno al futuro dell’ex attaccante del Palermo.

Restando sempre in casa Juventus, sono altri due i giocatori in scadenza di contratto nel 2022 che sono degni di attenzione: Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Il colombiano, perno e veterano della Vecchia Signora, non è ancora certo del rinnovo del suo contratto vista anche la non giovanissima età. Capitolo Bernardeschi. L’ex giocatore della Fiorentina, nonostante un buon europeo, soprattutto dal dischetto, resta uno dei giocatori sulla lista dei trasferimenti.

Calciomercato, da Kessie a Pellegrini passando per Brozovic | Il centrocampo delle big passa dai rinnovi

I rinnovi in casa Inter si risolveranno al termine di questa sessione di calciomercato. Uno dei giocatori più importanti della rosa è senza dubbio Marcelo Brozovic. Il croato è in scadenza di contratto nel 2022, ma Simone Inzaghi lo vede come uno degli elementi di maggior spicco della Beneamata. Anche per Franck Kessie, stella del Milan di Stefano Pioli, la permanenza con la maglia rossonera sembra l’ipotesi più probabile nonostante nei mesi scorsi si sia parlato anche di un possibile interessamento addirittura di Inter e Juventus per l’ex giocatore dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma di Josè Mourinho, è anch’egli in scadenza di contratto nel 2022, ma il suo futuro sembra comunque legato alla maglia del club giallorosso per il quale, nella scorsa stagione, ha indossato la fascia da capitano al posto di Edin Dzeko. Discorso decisamente differente per Alessio Romagnoli ed Andrea Belotti. Il primo, assistito da Mino Raiola, potrebbe lasciare il Milan andando in scadenza di contratti mentre il capitano del Torino può anche partire nelle prossime settimane dopo aver rifiutato le proposte di rinnovo del club granata.