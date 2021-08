Si accende la trattativa per il rinnovo di Dybala con la Juventus, l’agente arriva alla Continassa: le ultime di Calciomercato.it

Si entra nel vivo della trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala. Come anticipato ieri da Calciomercato.it, nuovo summit questa mattina a Torino tra la dirigenza della Juventus e l'entourage del numero dieci dopo il primo approccio di sabato scorso tra le parti.

Jorge Antun, rappresentante del fantasista argentino, √® arrivato intorno a mezzogiorno nel quartier generale bianconero alla Continassa per il secondo vertice con Cherubini e Nedved, al quale sar√† presente per l’occasione anche il nuovo Ad Arrivabene. Nell’incontro odierno si entrer√† presumibilmente nel merito anche sulle cifre per il prolungamento della ‘Joya’, in scadenza soltanto tra uno e che percepisce attualmente un ingaggio da 7.5 milioni di euro. Da entrambe le parti c’√® la volont√† di arrivare ad un accordo per la permanenza sotto la Mole dell’ex Palermo, anche se le negoziazioni sono soltanto alle battute iniziali e servir√† quindi tempo per raggiungere l’intesa sul nuovo contratto.