Calciomercato Inter, Correa si avvicina | Nuova data e mossa Sarri

L’Inter va a caccia di nuovi attaccanti dopo l’addio di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro si avvicina a Joaquin Correa sul calciomercato

L’Inter e Joaquin Correa, un colpo che potrebbe presto concretizzarsi sul calciomercato e portare l’attaccante argentino a vestire la maglia nerazzurra. Il fantasista, che Simone Inzaghi conosce benissimo, è uno degli obiettivi principali per l’Inter, un calciatore che potrebbe rinforzare in maniera significativo l’attacco nerazzurro dopo la partenza di Romelu Lukaku. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA | Dzeko-Inter, l’attaccante è atterrato a Milano: gli aggiornamenti

A questo punto, come riporta ‘Il Messaggero’, si accelera per Joaquin Correa. C’è distanza nelle cifre, ma Maurizio Sarri è impaziente di cedere il calciatore, al fine di avere nuova liquidità e sbloccare il mercato. La cifra richiesta, da 40 milioni di euro, potrebbe scendere e allinearsi alle richieste nerazzurre, o comunque venendo incontro alla Beneamata. La nuova deadline per l’affare potrebbe già essere fissata al 15 agosto: si stringe, dunque, per l’arrivo del Tucu a Milano, un colpo che sembra far comodo a tutte le parti in causa.