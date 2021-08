CM.IT | Insigne, contatti con l’Inter: la situazione col Napoli

Insigne: il Napoli non ha ancora presentato alcuna proposta di rinnovo al suo capitano. Contatti con l’Inter: le ultime

Come vi abbiamo raccontato ieri, il Napoli non ha presentato alcuna proposta di rinnovo per Lorenzo Insigne. Una situazione che rappresenta un caso, un tormento che incide sulla squadra di Spalletti di cui Insigne è il capitano. L’Inter, dopo la cessione di Lukaku e l’arrivo di Dzeko, vuole completare la batteria degli attaccanti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Insigne è sempre piaciuto al club nerazzurro e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sono stati dei contatti tra l’Inter e l’entourage del calciatore. Si tratta soltanto di un’idea, non c’è stata alcuna proposta concreta dell’Inter al Napoli che chiede tra i 25-30 milioni di euro per un giocatore con il contratto in scadenza fra dieci mesi.