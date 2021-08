Calciomercato Napoli, incontro con Pisacane per Insigne: la situazione

Il Napoli ha avuto un incontro con Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, per discutere del rinnovo

Il percorso che porterà al rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora lunghissimo da percorrere. Dopo aver vinto Euro 2020 da protagonista con la maglia dell’Italia, il capitano del Napoli ha vissuto un periodo di vacanze e si è poi aggregato alla sua squadra. Accolto come una star nel ritiro di Castel di Sangro, c’è un problema non da poco che mette in dubbio la sua continuità coi partenopei oltre il 2022. Insigne è in scadenza di contratto l’anno prossimo, e al momento si è lontani da un accordo tra Aurelio De Laurentiis e il suo procuratore, Vincenzo Pisacane, che oggi è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro.

De Laurentiis e Insigne stanno al momento vivendo una fase di stallo. Il presidente del Napoli non ha incontrato Pisacane, nonostante si sia diretto nell’albergo dove alloggia la squadra. L’agente ha avuto un incontro con l’ad Chiavelli, Edoardo De Laurentiis e Giuntoli per il rinnovo del capitano dei partenopei, ma non è stata fatta alcuna proposta. Il Napoli sta cercando di prendere tempo.