L’Inter tenta il rilancio dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku: fatta per Dzeko, ora i nerazzurri proveranno a piazzare altri tre colpi. Ecco il focus di Calciomercato.it

Prove di rilancio per l’Inter dopo le traumatiche, soprattutto quella del belga, cessioni di Hakimi e Romelu Lukaku. Il sostituto di quest’ultimo, almeno per il momento, ha un nome e cognome ben precisi: Edin Dzeko. L’inseguimento del bosniaco partito due estati fa con Conte, è finalmente terminato: l’ormai ex bomber della Roma è già atterrato a Milano per le rituali visite mediche e la firma sul contratto biennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Ma l’Inter non si ferma qui, anzi nei piani ci sono altri quattro colpi. Da Dumfries a Nandez passando per uno tra Zapata e Correa, ecco il focus di Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, Dumfries in chiusura: i dettagli

A meno di sorprese il primo degli altri tre colpi sarà Denzel Dumfries. Appena dopo la cessione di Lukaku al Chelsea, diciamo da domenica, l’Inter ha accelerato per il laterale olandese da sempre in cima alle preferenze per il post Hakimi. Ora Marotta e Ausilio hanno la forza economica per ‘accontentare’ il Psv Eindhoven, con l’aiuto di Mino Raiola il classe ’96 viaggia spedito in direzione Milano per circa 15-16 milioni di euro.

Calciomercato Inter, un altro attaccante per Inzaghi: Zapata il preferito, Correa in ascesa

La dirigenza di viale della Liberazione intende regalare a Inzaghi un altro attaccante. Se possibile una prima punta con caratteristiche simili a quelle di Lukaku: come noto, il prescelto è Duvan Zapata col quale c’è già un accordo di massima. Non impossibile trovare un’intesa anche con l’Atalanta, pronta a cedere il colombiano per una quarantina di milioni. Il problema è che gli orobici devono prima trovare un degno sostituto, piace Abraham ma l’anglo-nigeriano preferirebbe restare in Premier spostandosi all’Arsenal, seppur il Chelsea abbia raggiunto un accordo con la Roma.

Su Belotti se non su Scamacca, ma occhio anche a un Mister X, potrebbe fiondarsi la società di Percassi ‘sbloccando’ Zapata per i nerazzurri. Va detto, però, che sono in ascesa le quotazioni di Joaquin Correa, ad oggi l’unica vera alternativa al numero 91 della ‘Dea’: l’argentino è in uscita dalla Lazio, è stato uno ‘fedelissimi’ di Inzaghi in biancoceleste e ha lo stesso agente di Dzeko, vale a dire Alessandro Lucci, non a caso in pressing per portare anche lui ad Appiano. Lotito vuole 35-40 milioni, ma il tutto potrebbe chiudersi pure a 30.

Calciomercato Inter, il poker si chiude con Nandez

Il quarto e ultimo colpo d.L. potrebbe/dovrebbe essere Naithan Nandez. Il jolly uruguayano vuole solo e soltanto l’Inter, in sostanza che il presidente del Cagliari Giulini rispetti il patto di mesi fa agevolando il suo approdo in una big. “Mi è stata data una parola d’onore e voglio che venga mantenuta come sempre ho fatto io dentro e fuori dal campo”, ha scritto Nandez nell’ultimo post Instagram rivolgendosi ai tifosi rossoblù. L’operazione tra i due club si può chiudere sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, senza escludere il coinvolgimento di una-due contropartite tecniche.