In casa Inter sembra fatta per il dopo Handanovic; Marotta avrebbe già bloccato Onana, talento in uscita dall’Ajax

E’ André Onana il portiere individuato dall’Inter per ereditare il ruolo di Samir Handanovic. Con il capitano in scadenza a fine stagione e ormai a fine carriera, Marotta cerca da tempo un valido successore di prospettiva e caratura internazionale. Così, considerate le difficoltà nella trattativa per il rinnovo tra l’Ajax e il camerunense, l’obiettivo è acquistarlo a parametro zero fra soli dieci mesi, come già anticipato da Calciomercato.it. Il giocatore piace altresì a club francesi (Lione) e inglesi (Arsenal su tutti), ma la dirigenza nerazzurra sembra aver fatto un passo decisivo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, sprint finale per Dumfries: le ultime

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, c’è Onana per il dopo Handanovic

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via libera nella notte | Visite mediche in città

Onana, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe già stato bloccato dall’Inter, che ora attende solo di acquistarlo a parametro zero. Lo stesso giocatore avrebbe espresso un forte gradimento verso i milanesi promettendosi senza apparenti incertezze. L’intento, per le future stagioni, sarebbe quello di prospettargli un ruolo da titolare in collaborazione con Handanovic similmente a quanto fatto negli anni scorsi dalla Juventus con Buffon (riserva di lusso) e Szczesny (titolare non inamovibile).