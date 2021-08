CM.IT | Calciomercato Inter: frenata Onana-Lione, ma spunta un’altra italiana

Non solo il Lione sulle tracce di Onana. Altre squadre, anche italiane, sono interessate al portiere, che sembrava destinato a trasferirsi in Francia

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lukaku apre all’addio | Offerta monstre del Chelsea Ajax e Lione per André Onana si sta trasformando un una telenovela, ma non per colpa dei club, anzi. Nel corso del fine settimana, lancieri e francesi hanno praticamente trovato un’intesa, trovandosi a metà strada tra i 5 milioni offerti da Juninho e i 7 richiesti da Overmars. Tutto sembrava in discesa, fin quando alla porta dell’entourage del camerunese non hanno bussato diversi club inglesi (Arsenal, ma non solo, che hanno sfruttato la spedizione a Londra del suo agente), spagnoli ma anche, secondo le informazioni in possesso di Inter. La trattativa traper Andrési sta trasformando un una telenovela, ma non per colpa dei club, anzi. Nel corso del fine settimana, lancieri e francesi hanno praticamente trovato un’intesa, trovandosi a metà strada tra i 5 milioni offerti da Juninho e i 7 richiesti da Overmars. Tutto sembrava in discesa, fin quando alla porta dell’entourage del camerunese non hanno bussato diversi club inglesima non solo, che hanno sfruttato la spedizione a Londra del suo agente), spagnoli ma anche, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it , di un’altra squadra italiana, oltre all’

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il club nerazzurro, come è noto, pensa al 25enne soprattutto come parametro zero per la prossima stagione, mentre le altre squadre inseritesi nella corsa al calciatore stanno valutando se presentare un’offerta all’Ajax entro la fine del mercato estivo. Il Lione, nel frattempo, non ha ancora mollato la presa, con il suo ex allenatore Bosz che è tornato in pressing per cercare di convincere il portiere.