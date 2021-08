Calciomercato Inter, Lukaku apre all’addio | Offerta monstre del Chelsea

L’Inter potrebbe a breve cedere Romelu Lukaku al Chelsea: i Blues hanno pronta una nuova offerta per il centravanti belga

Non solo Achraf Hakimi, il prossimo top player a salutare l’Inter potrebbe essere Romelu Lukaku. Il club nerazzurro oggi ha ricevuto un’offerta dal Chelsea da 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso. Una proposta rispedita al mittente, anche perché il centravanti belga ha sempre dichiarato di voler continuare la sua avventura a Milano, nonostante l’addio di Antonio Conte. Ma in tal senso ci sono delle novità, coi Blues che stanno per tornare alla carica.

Inter, Lukaku apre alla cessione

Il Chelsea ha già pronta una nuova offerta all’Inter per Lukaku. E soprattutto, il centravanti belga ha aperto alla cessione, anche perché l’offerta che faranno i Blues è economicamente allettante anche per il giocatore. Si parla di 130 milioni di euro per l’Inter, con un ingaggio da 12 milioni per Lukaku. A fare la differenza sarà proprio la volontà del giocatore, che non potrà essere trattenuto da Marotta & Co. se vorrà ritornare in Premier League.