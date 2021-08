Calciomercato Inter, addio Lukaku | Effetto domino: arriva Abraham!

Con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, in Serie A potrebbe arrivare Tammy Abraham. Il calciatore piace all’Atalanta per il dopo Zapata

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

I tifosi dell’Inter sono in ansia per un possibile addio di Romelu Lukaku. Il Chelsea ha deciso di fare sul serio, con un’offerta da capogiro, 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso. Non è da escludere un rilancio che potrebbe far vacillare Marotta e Zhang: a quel punto i nerazzurri dovrebbero muoversi per riuscire a trovare un sostituto all’altezza.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, accordo per il brasiliano Cecchini: i dettagli

Come raccontato, i profili, pronti a raccogliere l’eredità del belga, sono davvero tanti. Tra i preferiti c’è certamente Dusan Vlalhovic ma la Fiorentina, al momento, non appare disposta a privarsi del proprio centravanti. Un’altra pista porta a Duvan Zapata dell‘Atalanta. E’ evidente che se i bergamaschi dovessero decidere di vendere il colombiano ai nerazzurri bisognerebbe sostituirlo: Lukaku potrebbe dare vita ad un vero effetto domino che potrebbe portare a Bergamo – come sottolinea Sky Sport – Tammy Abraham.