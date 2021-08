Calciomercato Inter, accordo per il giovane Mateus Cecchini dell'Entella

Non solo Nandez e Lukaku, in casa Inter si guarda anche al calciomercato della Primavera: accordo per Mateus Cecchini

In attesa di chiudere la trattativa con il Cagliari per Nandez, l’Inter sta per chiudere un colpo per la Primavera. Nella giornata di oggi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i nerazzurri hanno raggiunto un’intesa per Mateus Cecchini Muller. Il centrocampista diciottenne può arrivare dall’Entella con la formula del prestito con diritto di riscatto, in un’operazione condotta dal suo agente, Cesar Bottega, procuratore molto attento al mercato dei giovani e operativo in Italia ed Europa.

Arrivato nel Belpaese nel 2019 all’età di sedici anni, l’ex Internacional de Porto Alegre è stato notato dal responsabile del settore giovanile del club ligure, Manuel Montali e dopo la trafila nelle giovanili, lo scorso 10 maggio ha fatto l’esordio in Serie B nella partita contro il Pisa. Munito di passaporto italiano, Cecchini ha collezionato tre gol e un assist in venti presenze con la Primavera dell’Entella la scorsa stagione.