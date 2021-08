Prosegue la trattativa tra Inter e Cagliari per Nandez: l’infortunio di Rog ha provocato un rallentamento, ma si continua a cercare l’intesa

Non è ancora conclusa la trattativa per portare Nahitan Nandez all’Inter. Il centrocampista uruguaiano è partito ieri per Milano, resterà in attesa di sapere se dovrà prendere un altro aereo per raggiungere intanto il Cagliari oppure restare in città per firmare con i nerazzurri. Al momento, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, manca ancora qualche dettaglio, non di secondo piano, per raggiungere l’accordo. Si sta cercando senza sosta di arrivare alla quadra definitiva e, quindi, non è neanche da escludere che si possa sbloccare tutto a breve. Il nuovo infortunio al crociato di Marko Rog ha leggermente rallentato anche la questione Nandez-Inter.

I rossoblù sono rimasti inevitabilmente spiazzati da questa ennesima tegola, perché con il ritorno di Nainggolan il Cagliari sarebbe stato a posto. L’idea comunque resta quella di un passaggio a titolo definitivo del belga in Sardegna con una buonuscita importante da parte dell’Inter con Nandez in prestito ai nerazzurri. Le parti sono comunque ancora al lavoro, in maniera parallela sul Ninja e sull’uruguaiano: per l’ex Boca Juniors la formula resta quella del prestito con diritto di riscatto per un totale di 26 milioni. Da raggiungere l’intesa sul prestito oneroso, con l’Inter che offre 3 milioni e il Cagliari che ne chiede 5.