L’Inter cerca l’accordo per il terzo colpo del suo calciomercato estivo: Nandez è in viaggio per Milano

L’Inter è pronta ad abbracciare un altro rinforzo in questo calciomercato estivo. Dopo Cordaz e Calhanoglu, i nerazzurri stanno lavorando per definire l’acquisto a centrocampo di Nahitan Nandez. Per certi versi quella relativa all’uruguaiano è stata una telenovela, che però si prepara a vivere gli ultimi episodi, si spera con lieto fine per il calciatore e per Simone Inzaghi. Come vi abbiamo raccontato, oggi era previsto un altro incontro per la trattativa Nandez mentre è stato più volte rimandato il rientro in Italia dell’ex Boca Juniors. Gli incastri da trovare col Cagliari erano molti, dalla cifra del prestito oneroso alla questione Nainggolan e le altre contropartite. E ora Nahitan Nandez è in viaggio per Milano.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il giocatore rossoblù (ancora per poco), sta rientrando finalmente dalle vacanze post Copa America, lui stesso ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia all’aeroporto. Partenza dall’Uruguay, casa sua, per sbarcare in Italia e in quella che sarà la sua nuova casa, la Milano nerazzurra. Tutto confermato dunque quanto scritto da Calciomercato.it già due giorni fa, compreso il giorno del 3 agosto 2021 come data del ritorno nel nostro paese di Nandez che intanto aveva usufruito di altri giorni di vacanza concessi dal Cagliari. Nel frattempo i due club continueranno a lavorare all’intesa definitiva sulla cifra del prestito oneroso (3 l’offerta, 5 la richiesta) con diritto di riscatto e sulle contropartite, Nainggolan compreso. Simone Inzaghi spera di avere presto a disposizione un jolly fondamentale per il suo centrocampo, in grado di giocare in tutti i ruoli della mediana dall’esterno alla mezzala.