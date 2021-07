Calciomercato, Inter-Nandez: lunedì incontro, il giocatore arriva il 3 agosto

Continua la trattativa tra l’Inter e il Cagliari per Nahitan Nandez: l’uruguaiano è ancora in vacanza, ma c’è la data per il rientro in Italia

La telenovela Nahitan Nandez appare vicina alla conclusione. La trattativa tra l’Inter e il Cagliari per il polivalente centrocampista uruguaiano prosegue da diverse settimane. Adesso, però, sembra essere davvero arrivato il momento decisivo. Oltre alla questione contropartite, con Radja Nainggolan, il pallino dei sardi Andrea Pinamonti e Martin Satriano inseriti nelle discussioni, mentre Dalbert è già approdato alla corte di Leonardo Semplici, si discute della cifra da versare per il prestito oneroso. Il club di Giulini chiede 5 milioni di euro, mentre l’Inter è ferma a quota 3 milioni, come riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi. All’uruguaiano, che nel frattempo sarebbe dovuto tornare ieri in Italia, sono stati concessi altri giorni di vacanza, in attesa della definizione dell’affare. E i tempi, adesso, sono maturi.

Calciomercato Inter, lunedì nuovo incontro per Nandez

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, lunedì è previsto un nuovo contatto tra tutte le parti in causa, per cercare di chiudere la trattativa che dovrebbe portare Nahitan Nandez all’Inter. Come raccontato dalla nostra redazione, la deadline fissata a ieri, venerdì 30 luglio, non è stata rispettata perché l’incastro definitivo non è stato trovato. Ad inizio della prossima settimana, dunque, si proverà a chiudere questo complicato affare. E lo stesso giocatore, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, è atteso in Italia per martedì 3 agosto 2021. Pronto per affrontare la nuova avventura in maglia nerazzurra o, in caso di fumata nera, fare ritorno in Sardegna per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione.