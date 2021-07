Inter al lavoro col Cagliari per il colpo Nandez, ma c’è da attendere la prossima settimana per la definizione della trattativa

La deadline fissata per quest’oggi non verrà rispettata, gli accordi tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez non sono stati ancora trovati definitivamente. Dunque, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ci sarà da attendere la prossima settimana per la definizione della trattativa che porterà, a meno di improvvisi cambiamenti dell’ultim’ora, l’uruguaiano alla corte di Simone Inzaghi.

Come detto nei giorni scorsi, si cerca l’intesa sulla cifra da versare per il prestito, Cagliari chiede 5 milioni di euro mentre l’Inter si ferma a 3, e sulle contropartite. Con Radja Nainggolan sempre più vicino al ritorno in rossoblu, si ragiona su Andrea Pinamonti, pallino del club sardo, e su Martin Satriano, vera e propria rivelazione di questo pre campionato nerazzurro. Oggi Nandez arriverà a Milano e poi dovrebbe volare alla volta di Cagliari per mettersi a disposizione di mister Semplici. In attesa della fumata bianca.