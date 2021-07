Calciomercato, fase di stallo tra Inter e Cagliari per Nandez: le ultime

Continua la trattativa tra l’Inter e il Cagliari per il duttile centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez: ecco la situazione

Giornata davvero frenetica per quanto riguarda la trattativa tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez. Dopo la pausa di riflessione del weekend, i dirigenti del club rossoblu si sono recati presso la sede nerazzurra per continuare a trattare la cessione dell’uruguaiano, ma non solo. Sono tanti, infatti, i nomi inseriti in questa operazione: dal ‘solito’ Radja Nainggolan ad Andrea Pinamonti passando anche per Lucien Agoume. Mentre Dalbert è già approdato ufficialmente in Sardegna. Successivamente, si sono susseguiti altri incontri tra tutte le parti in causa, ma ci sarà ancora da lavorare

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Inter e Cagliari: fase di stallo per Nandez

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si registra una fase di stallo tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez. L’incastro giusto non è ancora stato trovato e ci sarà ancora da lavorare per alcuni giorni per arrivare alla fumata bianca. In ogni caso, proseguono le discussioni tra tutte le parti in causa e si respira ottimismo. Per il polivalente centrocampista uruguaiano, si sta trattando sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, oltre all’inserimento di contropartite tecniche nell’affare. Da ricordare, infine, che Nandez è sotto contratto col Cagliari fino al 2024 e all’interno dell’accordo è presente una clausola rescissoria da 36 milioni di euro.