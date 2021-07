Si scalda l’asse con il Cagliari per l’Inter: nel pomeriggio è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra con due nomi in particolare sul piatto

L’Inter prova a piazzare un altro sprint di calciomercato. Dopo gli arrivi di Cordaz e Calhanoglu, i nerazzurri sono pronti a mettere a segno un altro colpo. Le cessioni di alcuni esuberi hanno liberato caselle e qualche risorsa soprattutto per Nahitan Nandez. L’uruguaiano del Cagliari è l’obiettivo più caldo per Marotta, un jolly fondamentale perché può giocare a centrocampo sia in mezzo che sulla fascia destra. La trattativa tra la due società è stata confermata anche dalle parti in causa e oggi potrebbe essere andato in scena un capitolo importante.

Calciomercato Inter, incontro con il Cagliari per Nandez e Nainggolan

Nella sede nerazzurra di viale della Liberazione, sono infatti arrivati il ds del Cagliari Stefano Capozucca e Andrea Cossu. Sul piatto ovviamente il discorso relativo a Nandez, in seguito c’è stato anche un vertice con Edoardo Crnjar, intermediario dell’operazione, che nel frattempo sta lavorando per trovare la quadratura del cerchio. Resta comunque ottimismo intorno alla buona riuscita della trattativa. Anche perché sul tavolo c’è anche Radja Nainggolan, che vuole tornare in Sardegna – stavolta a titolo definitivo -. Ci sono vari scenari, che vanno dalla cessione alla rescissione con buonuscita.