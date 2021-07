Nandez è il nome caldo del calciomercato Inter, i contatti sono continui ma c’è ancora distanza tra le parti: occhio alle contropartite

Proseguono i contatti tra Cagliari e Inter per Nahitan Nandez. Dopo il prepotente ritorno di fiamma dei giorni scorsi, raccontato con dovizia di particolari, i due club non hanno ancora trovato un punto d’incontro per l’eventuale passaggio in nerazzurro del poliedrico centrocampista uruguaiano. Utilizzabile sia in mediaba, sia sulla fascia destra, l’ex Boca Juniors è considerato un rinforzo molto prezioso da parte di Simone Inzaghi, ma per arrivare alla fumata bianca c’è ancora diversa strada da percorrere.

Calciomercato Inter, ancora nessun accordo per Nandez

Ad oggi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non trovano conferme nemmeno le voci su un principio d’accordo già raggiunto con il calciatore. La palla è totalmente nelle mani delle due dirigenze. Viste le difficoltà economiche, Ausilio e Marotta hanno sondato i margini per un prestito con diritto di riscatto. Un’ipotesi che non convince affatto i sardi. Forte di una clausola da 36 milioni di euro, il presidente Giulini chiede l’inserimento di un obbligo di riscatto e un’apertura a formule diverse potrebbe arrivare solo in presenza di un prestito molto oneroso, a cifre che renderebbero quasi impossibile il mancato riscatto del 25enne a fine stagione.

Al vaglio, c’è anche la possibilità di inserire altre contropartite tecniche, oltre a Nainggolan e Dalbert (che ha già firmato con i rossoblu). Ai sardi piace molto Pinamonti, ma c’è da trovare una soluzione per l’elevato ingaggio dell’attaccante nerazzurro.