Nel pre-gara contro il Lugano, Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato nerazzurro, parlando di operazioni in entrata e in uscita

Dal mercato agli obiettivi stagionali. L’Inter si prepara ad iniziare la nuova stagione con lo scudetto cucito sul petto: lo fa da Lugano, per la prima amichevole stagionale contro la squadra svizzera. Nel pre-gara Beppe Marotta ha parlato a ‘Sky Sport’ proprio di mercato e di quelli che saranno gli obiettivi della stagione nerazzurra: “Gli obiettivi sono onorare la maglia ed essere competitivi in tutti i tornei a cui parteciperemo. Dobbiamo onorare il tricolore che abbiamo sul petto, sarà un campionato molto importante”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Sulla rosa: “Questa stagione è iniziata con momentanee defezioni, tanti giocatori hanno preso parte all’Europeo e dunque le prime formazioni saranno rimaneggiate. Stiamo riconfermando la squadra che è stata la migliore in Italia e l’intenzione è ripartire con questo gruppo”. Il primo obiettivo, dopo la partenza di Hakimi, è un esterno destro: “Bellerin è un nome che si fa da parte dei giornalisti, su di lui c’è anche la nostra attenzione, ma non vado oltre. Nandez? In questa fase di mercato ai grandi club vengono abbinati tantissimi giocatori e i riscontri non sono sempre concreti. Lui è un giocatore del Cagliari, ma con i rossoblù non abbiamo trattativa e non vedo all’orizzonte la possibilità di intavolare una trattativa in entrata velocemente. Telles? Non escludo nulla, ma siamo concentrati sul valutare tutte le opportunità senza fretta. Giusto che Inzaghi prenda contatto con tutta la rosa e poi faccia le valutazioni più opportune”.

Calciomercato Inter, Marotta chiude ad un addio di Dimarco

Marotta ha poi parlato anche di Federico Dimarco, rientrato in nerazzurro dopo l’esperienza a Verona: “Dimarco rappresenta il presente e il futuro dell’Inter, è sotto l’osservazione di Inzaghi perché potrebbe essere una piacevole realtà della nostra stagione. Al di là dell’onore di indossare questa maglia, tutti comunque devono dare risposte importanti”. Infine su Keita: “Dobbiamo valutare la rosa. Non so neppure se sia sul mercato”.